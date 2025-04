Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat büßt am Mittwochnachmittag ein

Beyond Meat im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 2,47 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 2,47 USD. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Beyond Meat-Aktien beläuft sich auf 47.813 Stück.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,30 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 76,07 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.04.2025 auf bis zu 2,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 26.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 USD gegenüber -2,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 76,66 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 73,68 Mio. USD umsetzen können.

Am 07.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,512 USD einfahren.

