Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 3,28 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 3,28 USD zu. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,30 USD zu. Bei 3,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 25.222 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,24 USD. Dieser Kurs wurde am 10.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 64,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beyond Meat ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,69 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 68,73 Mio. USD, gegenüber 75,60 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,09 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beyond Meat dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,742 USD je Beyond Meat-Aktie.

