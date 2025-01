Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 4,04 USD abwärts.

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 4,04 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,02 USD nach. Bei 4,07 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 33.328 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 199,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beyond Meat ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 81,01 Mio. USD gegenüber 75,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beyond Meat am 20.02.2025 vorlegen.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,145 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

