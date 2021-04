VW-Käufern steht im Dieselskandal Erstattung der Finanzierungskosten zu

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Bundesregierung will bundesweite Corona-Notbremse ziehen -- Durchbruch bei VW-Tarifverhandlungen? -- LEONI, Siemens Healthineers im Fokus

HUGO BOSS baut Online-Geschäft weiter aus. Manchester United will wohl australischen Fußballverein kaufen. Nordex liefert Anlagen nach Polen. Givaudan gewinnt zum Jahresauftakt an Schwung. Just Eat Takeaway verzeichnet erneut mehr Bestellungen. EVOTEC startet Forschungskooperation mit Bristol-Myers. Air France-KLM startet Kapitalerhöhung von rund 1 Milliarde Euro. Dermapharm will 2021 kräftig wachsen.