BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Freitagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,90 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 4,90 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die BigBearai-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,74 USD aus. Bei 5,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.194.162 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 111,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 73,65 Prozent Luft nach unten.

BigBearai veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,78 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BigBearai wird am 05.11.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

