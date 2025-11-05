BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag gesucht

BigBearai im Fokus

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BigBearai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 5,95 USD.

Das Papier von BigBearai konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 5,95 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BigBearai-Aktie bisher bei 5,98 USD. Bei 5,81 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 841.186 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 markierte das Papier bei 10,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,61 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,51 USD ab. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 294,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BigBearai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BigBearai.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD ausweisen wird.

