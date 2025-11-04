BigBearai Aktie News: BigBearai verliert am Dienstagabend kräftig

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BigBearai. Das Papier von BigBearai befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 6,4 Prozent auf 5,90 USD ab.

Die BigBearai-Aktie wies um 20:06 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 5,90 USD abwärts. Die BigBearai-Aktie sank bis auf 5,84 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,93 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 4.058.803 BigBearai-Aktien.

Am 14.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,23 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,51 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Am 11.08.2025 legte BigBearai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,78 Mio. USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte BigBearai möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD einfahren.

