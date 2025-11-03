DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.847 +0,5%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1522 -0,1%Öl64,82 -0,4%Gold4.013 +0,3%
Aktie im Blick

BigBearai Aktie News: BigBearai verliert am Montagabend kräftig

03.11.25 20:23 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai verliert am Montagabend kräftig

Die Aktie von BigBearai gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 6,7 Prozent im Minus bei 6,46 USD.

Das Papier von BigBearai befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 6,7 Prozent auf 6,46 USD ab. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 6,29 USD. Bei 6,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 5.311.591 BigBearai-Aktien gehandelt.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,03 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2024 Kursverluste bis auf 1,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. BigBearai dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

