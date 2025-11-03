BigBearai Aktie News: BigBearai fällt am Montagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von BigBearai gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 6,70 USD ab.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 6,70 USD. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 6,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,90 USD. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 972.129 Stück gehandelt.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 54,29 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2024 Kursverluste bis auf 1,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 77,45 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 11.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai -0,05 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,78 Mio. USD gelegen.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte BigBearai Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BigBearai rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

