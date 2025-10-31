BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend stärker

Blick auf BigBearai-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von BigBearai. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 6,90 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 6,90 USD zu. Bei 6,95 USD erreichte die BigBearai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,78 USD. Zuletzt wurden via New York 4.198.180 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Bei 10,33 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,82 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 78,10 Prozent wieder erreichen.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BigBearai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 32,47 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 39,78 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

BigBearai dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BigBearai-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -1,103 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen