BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BigBearai. Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 6,80 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,80 USD. Die BigBearai-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,88 USD aus. Bei 6,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.117.621 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,02 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,51 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 77,78 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,78 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32,47 Mio. USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BigBearai.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

