BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf BigBearai-Kurs

Die Aktie von BigBearai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 6,08 USD ab.

Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 6,08 USD. Bei 5,86 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,93 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.016.266 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 69,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,51 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2024 erreicht. Abschläge von 75,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,47 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BigBearai die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Laut Analysten dürfte BigBearai im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen