BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag auf Höhenflug

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,6 Prozent auf 7,81 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 8,6 Prozent auf 7,81 USD. Bei 7,86 USD erreichte die BigBearai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.717.628 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2024 bei 1,48 USD. Abschläge von 81,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

