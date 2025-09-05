BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagabend mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BigBearai gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,92 USD ab.

Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 4,92 USD nach. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 4,87 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,99 USD. Zuletzt wurden via New York 1.425.050 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 110,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 73,75 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD im Vergleich zu 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -1,103 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

