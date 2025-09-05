DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.439 +0,1%Nas21.783 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,07 +0,6%Gold3.633 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagabend mit Einbußen

08.09.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagabend mit Einbußen

Die Aktie von BigBearai gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,92 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
4,31 EUR 0,23 EUR 5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 4,92 USD nach. Die Abwärtsbewegung der BigBearai-Aktie ging bis auf 4,87 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,99 USD. Zuletzt wurden via New York 1.425.050 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 110,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,29 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 73,75 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BigBearai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 32,47 Mio. USD im Vergleich zu 39,78 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -1,103 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

DatumMeistgelesen
Wer­bung