BigBearai im Fokus

BigBearai Aktie News: Bullen treiben BigBearai am Montagabend an

13.10.25 20:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von BigBearai. Zuletzt wies die BigBearai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 20,8 Prozent auf 8,73 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 20,8 Prozent auf 8,73 USD. Die BigBearai-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,87 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,56 USD. Der Tagesumsatz der BigBearai-Aktie belief sich zuletzt auf 19.554.415 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 18,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (1,50 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 82,81 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BigBearai ein Ergebnis je Aktie von -0,05 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 32,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,78 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je BigBearai-Aktie.

Redaktion finanzen.net

