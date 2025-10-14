DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.578 -0,5%Bitcoin96.341 -3,3%Euro1,1603 +0,3%Öl61,93 -2,3%Gold4.134 +0,6%
BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagnachmittag gefragt

14.10.25 16:08 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Dienstagnachmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 9,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
7,85 EUR 0,11 EUR 1,40%
Das Papier von BigBearai legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 9,19 USD. Die BigBearai-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,19 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.147.781 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 11,08 Prozent niedriger. Bei 1,51 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BigBearai am 11.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,78 Mio. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

