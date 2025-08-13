DAX24.289 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.773 -0,4%Nas21.103 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1607 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Kurs der BigBearai

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag im Minus

21.08.25 16:11 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag im Minus

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 5,52 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 5,52 USD. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 5,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 799.440 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 87,14 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,29 USD am 07.09.2024. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 76,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 32,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,78 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

