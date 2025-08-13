BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag im Minus
Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 5,52 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 5,52 USD. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 5,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 799.440 BigBearai-Aktien den Besitzer.
Am 14.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,33 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BigBearai-Aktie 87,14 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,29 USD am 07.09.2024. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 76,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 32,47 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,78 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen
Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
