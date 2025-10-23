DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.955 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,87 +2,4%Gold4.118 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Ripple Labs: Unternehmen hinter XRP plant wohl Milliarden-Investment Ripple Labs: Unternehmen hinter XRP plant wohl Milliarden-Investment
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kursverlauf

BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Aufwind

23.10.25 20:23 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Aufwind

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BigBearai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 6,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,83 EUR 0,07 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 6,75 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,84 USD zu. Bei 6,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 3.101.913 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 1,51 USD. Mit einem Kursverlust von 77,63 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 32,47 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 39,78 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die BigBearai-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. BigBearai dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Ausblick: BigBear.ai präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

DatumMeistgelesen
Wer­bung