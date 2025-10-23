BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BigBearai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 6,75 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 6,75 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,84 USD zu. Bei 6,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 3.101.913 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 1,51 USD. Mit einem Kursverlust von 77,63 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 32,47 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 39,78 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die BigBearai-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. BigBearai dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

