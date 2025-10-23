DAX24.173 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.881 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.142 +1,2%
BigBearai im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

BigBearai Aktie News: BigBearai gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BigBearai. Zuletzt wies die BigBearai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 6,72 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BigBearai-Aktie bei 6,84 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,67 USD. Zuletzt wurden via New York 941.704 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Am 14.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Am 07.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,51 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 11.08.2025 hat BigBearai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BigBearai die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -1,103 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

