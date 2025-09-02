BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets stabilisiert sich am Mittwochmittag

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 0,067 EUR bewegte sich die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr bei 0,067 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,067 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,067 EUR.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 166,866 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,373 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net