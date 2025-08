BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,076 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:14 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,076 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,076 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,076 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,076 EUR.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 136,821 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 33,775 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD umsetzen können.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net