BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 0,073 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 11:43 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 1,1 Prozent auf 0,073 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,073 EUR. Bei 0,072 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Mit einem Zuwachs von 145,942 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 45,400 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net