BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets behauptet sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Mit einem Kurs von 0,074 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Die BIGG Digital Assets-Aktie bewegte sich um 15:43 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,074 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,077 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,069 EUR ab. Bei 0,069 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Zuletzt wurden via BMN 520 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 141,949 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,341 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,09 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net