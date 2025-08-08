BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Montagmittag herbe Einbußen

DAX24.099 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,73 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
BIGG Digital Assets im Fokus

11.08.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 5,3 Prozent auf 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 11:44 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 0,070 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,066 EUR.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 155,429 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,571 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 87,61 Prozent gesteigert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

