So bewegt sich BIGG Digital Assets

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit stabiler Tendenz

11.09.25 09:25 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,067 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr bei 0,067 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,067 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,067 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,067 EUR.

Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 62,528 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 0,050 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,373 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,66 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,40 Mio. CAD ausgewiesen worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

