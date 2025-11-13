BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,051 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 09:13 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 0,051 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,051 EUR nach. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,051 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 71,309 Prozent niedriger. Am 12.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,048 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,433 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

