BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

So bewegt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 10,6 Prozent auf 0,066 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:47 Uhr 10,6 Prozent im Minus bei 0,066 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,066 EUR. Bisher wurden via Tradegate 100 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,178 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 170,410 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,053 EUR ab. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 23,408 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 4,09 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net