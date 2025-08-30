BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 0,070 EUR ab.

Um 15:44 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der BMN-Sitzung um 1,0 Prozent auf 0,070 EUR ab. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,066 EUR ein. Bei 0,066 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BIGG Digital Assets-Aktien beläuft sich auf 30.000 Stück.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 157,266 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 28,058 Prozent Luft nach unten.

Am 28.08.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,66 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,40 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net