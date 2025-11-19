BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Keller

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,6 Prozent auf 0,043 EUR abwärts.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 76,150 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.11.2025 auf bis zu 0,041 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 4,680 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net