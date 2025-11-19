DAX23.243 +0,3%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl64,02 -1,2%Gold4.115 +1,2%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochmittag weit abgeschlagen

19.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 12,5 Prozent auf 0,043 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 11:43 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 12,5 Prozent auf 0,043 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,042 EUR nach. Bei 0,042 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 319,718 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (0,041 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 3,286 Prozent sinken.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Mio. CAD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

