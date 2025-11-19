BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verliert am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 4,7 Prozent auf 0,044 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:48 Uhr um 4,7 Prozent auf 0,044 EUR ab. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,043 EUR. Bei 0,043 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 44.480 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,178 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 302,257 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.11.2025 (0,041 EUR). Mit einem Kursverlust von 8,352 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 2,66 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

