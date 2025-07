BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,077 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie um 15:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,077 EUR. Bei 0,078 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,077 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,078 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 5.000 BIGG Digital Assets-Aktien.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 132,208 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,065 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.05.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 4,09 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,030 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net