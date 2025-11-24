BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Mittag tief

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,7 Prozent auf 0,043 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:50 Uhr mit Abschlägen von 6,7 Prozent bei 0,043 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,043 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,043 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 36.154 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 0,178 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 310,599 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 0,038 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 13,134 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net