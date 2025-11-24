BIGG Digital Assets Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von BIGG Digital Assets

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 0,044 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 15:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,5 Prozent auf 0,044 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,044 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,044 EUR. Zuletzt wurden via BMN 500 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 309,153 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 0,039 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie 10,755 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net