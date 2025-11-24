BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger setzen BIGG Digital Assets am Vormittag unter Druck

DAX23.276 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.580 -1,1%Euro1,1531 +0,1%Öl61,99 -0,8%Gold4.072 +0,2%
24.11.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 0,043 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 6,7 Prozent bei 0,043 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,178 EUR) erklomm das Papier am 10.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 310,599 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,038 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 13,134 Prozent Luft nach unten.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

