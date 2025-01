BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Montagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 0,109 EUR.

Um 15:43 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der BMN-Sitzung um 2,5 Prozent auf 0,109 EUR ab. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,104 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,112 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.808 Stück gehandelt.

Bei 0,256 EUR erreichte der Titel am 14.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 57,344 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2024 bei 0,078 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,297 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 29.11.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 2,13 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

BIGG Digital Assets dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,050 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net