BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Minus

Notierung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 0,109 EUR.

Um 09:17 Uhr fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 0,109 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,108 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,110 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 180.414 BIGG Digital Assets-Aktien.

Am 14.02.2024 markierte das Papier bei 0,255 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 132,633 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,077 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,073 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 29.11.2024 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,02 CAD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,13 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,44 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2025 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,050 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net