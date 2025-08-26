BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets haussiert am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 5,9 Prozent auf 0,065 EUR zu.

Um 15:44 Uhr sprang die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 0,065 EUR zu. In der Spitze gewann die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,065 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,062 EUR.

Bei 0,179 EUR erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 175,077 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 30,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,09 Mio. CAD im Vergleich zu 2,18 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net