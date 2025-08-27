BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 0,065 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 0,065 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,072 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,072 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 65.216 BIGG Digital Assets-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 63,805 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,053 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,209 Prozent.

Am 30.05.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 4,09 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net