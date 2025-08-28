BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagvormittag nahezu unverändert

Kurs der BIGG Digital Assets

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Mit einem Kurs von 0,067 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:14 Uhr die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,067 EUR. Bei 0,067 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,061 EUR nach. Bei 0,061 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 62,528 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 34,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net