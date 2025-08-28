DAX24.024 -0,1%ESt505.388 -0,2%Top 10 Crypto15,61 -1,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,13 -0,2%Gold3.407 -0,3%
Kurs der BIGG Digital Assets

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Freitagvormittag nahezu unverändert

29.08.25 09:25 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Mit einem Kurs von 0,067 EUR zeigte sich die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:14 Uhr die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,067 EUR. Bei 0,067 EUR erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,061 EUR nach. Bei 0,061 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 62,528 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 34,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

