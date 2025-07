BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Kurs der BIGG Digital Assets

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 0,076 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets konnte um 15:43 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 4,1 Prozent auf 0,076 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,076 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,076 EUR.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 136,821 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,775 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,00 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net