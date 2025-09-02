Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Das Papier von Bijou Brigitte gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 38,40 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 12:00 Uhr im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 38,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,35 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,15 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
