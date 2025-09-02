Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 38,50 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie konnte um 12:00 Uhr im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 38,50 EUR. Bei 38,60 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,20 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 260 Bijou Brigitte-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 20,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 13,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bijou Brigitte mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

