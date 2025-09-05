Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Montagvormittag nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Bijou Brigitte-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,50 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 39,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,50 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 695 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Bei einem Wert von 33,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 18,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.
