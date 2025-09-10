Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Vormittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,20 EUR.
Das Papier von Bijou Brigitte legte um 09:15 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,3 Prozent auf 39,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,20 EUR. Bei 39,00 EUR eröffnete der Anteilsschein.
Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
