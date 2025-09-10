DAX23.650 +0,1%ESt505.370 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.607 +0,2%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Vormittag ins Plus

11.09.25 09:25 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Vormittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,00 EUR 0,20 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bijou Brigitte legte um 09:15 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,3 Prozent auf 39,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 39,20 EUR. Bei 39,00 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.11.2014 legte Bijou Brigitte die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2014 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
