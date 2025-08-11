DAX24.093 +0,1%ESt505.345 +0,2%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.563 +0,3%Euro1,1620 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.357 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit roten Vorzeichen

12.08.25 09:23 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
38,30 EUR -0,10 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 0,3 Prozent auf 38,50 EUR ab. Die Bijou Brigitte-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,50 EUR ab. Bei 38,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77 Bijou Brigitte-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.08.2024 bei 31,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 19,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 89,00 Mio. EUR, gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

