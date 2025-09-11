Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 39,90 EUR.
Die Bijou Brigitte-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 39,90 EUR. In der Spitze gewann die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,90 EUR. Bisher wurden heute 100 Bijou Brigitte-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 16,54 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,54 Prozent.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
