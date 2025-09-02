DAX23.629 -0,3%ESt505.368 -0,3%Top 10 Crypto16,23 +0,8%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1731 ±-0,0%Öl66,83 +0,8%Gold3.650 +0,5%
Blick auf Bijou Brigitte-Kurs

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Freitagmittag mit Aufschlag

12.09.25 12:07 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 39,60 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:00 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 39,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 39,80 EUR. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,20 EUR. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 50 Aktien.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 17,42 Prozent Luft nach oben. Bei 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 15,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

