Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte zuletzt bei 39,20 EUR.

Im Stuttgart-Handel kam die Bijou Brigitte-Aktie um 12:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 39,20 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,30 EUR an. Die Bijou Brigitte-Aktie sank bis auf 38,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,20 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 250 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 15,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,35 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 14,92 Prozent wieder erreichen.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

