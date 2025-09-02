Bijou Brigitte Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bijou Brigitte
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,20 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,20 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,90 EUR nach. Bei 39,30 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 14,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie
Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger
Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten
Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bijou Brigitte
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bijou Brigitte
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bijou Brigitte AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen