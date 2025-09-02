Bijou Brigitte Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bijou Brigitte

Blick auf Bijou Brigitte-Kurs

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,20 EUR ab.

Die Aktie verlor um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,3 Prozent auf 39,20 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,90 EUR nach. Bei 39,30 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 14,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

